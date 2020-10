12:37 Uhr

Unbekannter schlägt mehrere Dellen in geparkten Opel

Ein Unbekannter schlägt mehrmals auf einen in Friedberg geparkten Opel Astra ein. Der Schaden ist nicht unerheblich.

Ein Unbekannter hinterließ mehrere Dellen an einem in der Bozener Straße in Friedberg geparkten Opel Astra. Der blaue Pkw wurde dort laut Polizei am Samstag zwischen 19 und 22 Uhr einmal auf der Motorhaube und mehrmals auf dem Dach beschädigt.

Unbekannter schlägt Dellen in Pkw: Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (pos)

