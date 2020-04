vor 51 Min.

Unbekannter schlägt zwei Fenster einer Garage ein

In Friedberg-Rinnenthal schlug ein Unbekannter zwei Scheiben einer Garage ein. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Zwei Fenster einer Garage schlug ein Unbekannter in der Waldstraße in Friedberg-Rinnenthal ein. Die erste kaputte Scheibe bemerkte der Eigentümer der Garage am vergangenen Donnerstag. In der Nacht vor Ostermontag schlug der Täter offenbar erneut zu. Nach Angaben der Polizei Friedberg beträgt der Schaden etwa 100 Euro.

Die Polizei Friedberg sucht nach Hinweisen

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

