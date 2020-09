vor 50 Min.

Unbekannter schlitzt Cabrio-verdeck in Kissing auf

Das Verdeck eines Cabrio schlitzte ein Unbekannter in Kissing auf. Der in der Auenstraße geparkte VW Golf stand dort in der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Samstag, 15.30 Uhr. Nach Angaben der Friedberger Polizei wurden neben dem Verdeck auch die Scheinwerfergläser beschädigt.

Cabrio in Kissing beschädigt: Die Polizei sucht nach Zeugen

Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

