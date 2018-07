vor 41 Min.

Unbekannter steigt nachts in Dönerladen ein

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag in der Marquardtstraße in Friedberg etwas beobachtet haben.

Seine Beute: ein paar Münzen, ein Fladenbrot und drei Dosen Erfrischungsgetränk.

Ein paar Münzen, ein Fladenbrot und drei Dosen Erfrischungsgetränk hat in der Nacht auf Dienstag ein Einbrecher aus einem Dönerladen in der Marquardtstraße in Friedberg entwendet. Zugang verschaffte sich der Unbekannte, indem er das Schloss an einem Fensterriegel aufbrach. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg entgegen.

