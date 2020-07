11:05 Uhr

Unbekannter stiehlt Blumentopf in Friedberg

Ein Unbekannter hat in Friedberg einen Blumentopf samt Inhalt gestohlen. Ganz billig war der nicht.

Einen Blumentopf samt Blumen stahl ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Friedberg. Die Pflanzen waren in einer Hofeinfahrt in der Ekherstraße aufgestellt. Ihr Wert liegt nach Angaben der Friedberger Polizei im mittleren zweistelligen Bereich.

Diebstahl in Friedberg: Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

