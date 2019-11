vor 46 Min.

Unbekannter stiehlt Geldbörsen in Kissinger Grundschule

Drei Geldbörsen hat ein Unbekannter am Sonntagabend in der Grundschule in Kissing mitgehen lassen.

In Kissing ist jemand in die Grundschule eingestiegen und hat drei Geldbeutel gestohlen. Am Sonntag in der Zeit zwischen 18.30 und 20 Uhr entwendete der Täter sie aus einem Umkleideraum.

Es entstand Diebstahlschaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise an die Polizei unter 0821/3231710. (tril)

