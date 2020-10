vor 51 Min.

Unbekannter stiehlt Kaugummiautomaten in Friedberg

Ein Unbekannter nimmt einen Kaugummiautomaten von einem Zaun in Friedberg. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter stahl in Friedberg einen Kaugummiautomaten. Dieser war, laut Polizei, an einem Gartenzaun in der Thomas-Mann-Straße angebracht und wurde in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, gestohlen, wobei ein Diebstahlschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Der Sachschaden sei derweil nur geringfügig.

Kaugummiautomat in Friedberg gestohlen: Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht dennoch nach Zeugen des Vorfalls, diese können sich unter 0821/323 1710 bei der Friedberger Polizei melden. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen