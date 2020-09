12:10 Uhr

Unbekannter stiehlt Kennzeichen zweier Autos in Friedberg

Zwei Kfz-Kennzeichen hat ein Unbekannter in Friedberg gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Jeweils die vorderen Kfz-Kennzeichen von zwei Autos hat ein Unbekannter in Friedberg gestohlen. Die Pkw waren nach Angaben der Friedberger Polizei am Sonntag zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr in dem Zufahrtsweg zu einem Fischweiher neben dem Bressuire-Ring geparkt. Der Diebstahlschaden liegt laut Polizei im mittleren zweistelligen Bereich.

Diebstahl in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

