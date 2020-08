vor 34 Min.

Unbekannter stiehlt Moped aus Friedberger Schuppen

Ein Unbekannter stiehlt ein Moped aus einem Schuppen in Friedberg. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat im Laufe des vergangenen Freitags ein Kleinkraftrad in Friedberg gestohlen. Das schwarze Rex-Moped stand unverschlossen in einem offenen Geräteschuppen in der Michael-Steinherr-Straße.

Diebstahl eines Mopeds in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Das Fahrzeug hat nach Angaben der Friedberger Polizei einen Zeitwert von etwa 300 Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

