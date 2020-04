11:15 Uhr

Unbekannter stiehlt abgesperrtes Fahrrad

In Kissing stahl ein Unbekannter ein angekettetes Fahrrad. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat ein abgesperrtes Fahrrad in Kissing gestohlen. Das rote Felt-Rad, Model SIX 80, stand am Dienstag zwischen 14 Uhr und 19 Uhr angekettet in der Bahnhofsallee nahe eines Supermarktes. Nach Angaben der Polizei entstand entstand ein Diebstahlsschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Diebstahl in Kissing: Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

