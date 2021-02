vor 16 Min.

Unbekannter stiehlt in Derching Kennzeichen

Das Kennzeichen eines Anhängers wurde in Derching gestohlen.

In der Zeit von Samstagabend bis Montagnachmittag wurde an einem im Winterbruckenweg in Derching geparkten Anhänger das Kennzeichen gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

