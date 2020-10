22.10.2020

Unbekannter streift in Friedberg Auto mit Außenspiegel und flieht

Unter der Bahnbrücke an der Friedberger Afrastraße nimmt der Fahrer eines weißen Opel einer Seniorin die Vorfahrt. Das ist jedoch nicht der einzige Fehler.

An der Engstelle unter der Bahnbrücke in der Friedberger Afrastraße kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall. Dabei fuhr eine 75-Jährige mit ihrem braunen Mazda Richtung Süden auf die Engstelle zu. Nach Angaben der Seniorin kam ihr ein weißer Opel mit erhöhter Geschwindigkeit entgegen.

Unfall in Friedberg: Polizei sucht nach weißem Opel

Dieser hätte eigentlich warten müssen. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort und touchierte mit dem Außenspiegel seines Pkw den des Mazda. Der Opel-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Von dem Unfallflüchtigen ist nur bekannt, dass es sich um einen weißen Opel handelt.

Unfall in Friedberg: Polizei sucht nach Zeugen

Am Pkw Mazda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (pos)

