25.05.2020

Unbekannter streift in Mering parkenden Audi und flieht

Ein Unbekannter fährt einen in Mering geparkten schwarzen Audi an und flieht daraufhin. Die Friedberger Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat einen parkenden Audi A6 angefahren und ist anschließend geflohen. Der schwarze Pkw wurde nach Angaben der Friedberger Polizei zwischen Freitagmorgen und Freitagabend an verschiedenen Orten in Mering abgestellt. Der Audi wurde hinten rechts am Kotflügel bis zur Autofelge beschädigt.

Fahrerflucht in Mering: Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

