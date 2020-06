12:00 Uhr

Unbekannter touchiert in Friedberg parkendes Auto und flieht

Ein in Friedberg geparkter VW wird von einem Unbekannten angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter touchierte einen in der Friedberger Bahnhofstraße abgestellten Pkw. Der der gelb-schwarze VW parkte am Montag zwischen 8 Uhr und 20 Uhr auf dem Parkplatz einer Gemeinschaftspraxis und wurde an der Stoßstange beschädigt. Laut Friedberger Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Fahrerflucht in Friedberg: Polizei sucht nach Zeugen

Darum hatte sich der Täter jedoch nicht gekümmert und war weitergefahren. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

