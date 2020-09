11:45 Uhr

Unbekannter touchiert in Mering geparkten Daimler und flieht

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Mering. involviert war dabei ein Daimler. Hat jemand etwas mitbekommen?

Am vergangenen Montag beschädigte ein Unbekannter einen Pkw. Der Daimler war in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr in der Meringer Watzmannstraße auf Höhe der Hausnummer 10 geparkt.

Unfallflucht in Mering: Die Polizei sucht nach Zeugen

Der Unfallverursacher touchierte laut Polizei das schwarze Fahrzeug an der hinteren linken Stoßfängerseite und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter 0821/323-1710. (pos)

