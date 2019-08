09:25 Uhr

Unbekannter will Garage in Friedberg aufbrechen

Die Polizei ermittelt, nachdem sich ein Unbekannter in Friedberg Zutritt zu einer Garage verschaffen wollte.

Ein noch nicht ermittelter Täter hat versucht, sich Zutritt zu einer Garage in der Friedberger Singerstraße zu verschaffen.

Ein Unbekannter hat versucht, gewaltsam ein Garagentor in der Singerstraße in Friedberg aufzubrechen. Er scheiterte jedoch in der Nacht von Sonntag auf Montag mit seinem Vorhaben und hinterließ Sachschaden von rund 200 Euro.

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

