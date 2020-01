vor 20 Min.

Unbekannter wirft Flasche auf ein geparktes Auto

Eine Flasche warf ein Unbekannter am Donnerstag gegen die Windschutzscheibe eines geparkten Autos in Friederg. (Symbolfoto)

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein in der Friedberger Burgfriedenstraße geparktes Auto durch einen unbekannten Flaschenwerfer beschädigt. An der Windschutzscheibe des Fahrzeuges entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

