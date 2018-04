vor 43 Min.

Unbekannter wirft Kirchenfenster ein

Unbekannte haben an der Wallfahrtskirche St. Afra im Felde Fenster eingeworfen.

Wer hat in der Karwoche etwas beobachtet?

Während der Karwoche hat ein Unbekannter mit einem Stein von der Straßenseite her auf die Fenster der Wallfahrtskirche St. Afra im Felde geworfen. Dabei ging ein Teil einer Bleiverglasung zu Bruch und es entstand ca. 250 Euro Schaden. Gemeldet wurde der Schaden am Ostersonntag. Hinweise bitte an die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710.

Themen Folgen