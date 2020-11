12:46 Uhr

Unbekannter wirft eine Flasche gegen eine Hausmauer

Ein Unbekannter hat eine Flasche gegen eine Hausmauer am Friedberger Berg geworfen. Das Problem war jedoch nicht das Gefäß selbst, sondern der Inhalt.

Von Michael Postl

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag eine Flasche samt Inhalt gegen eine Hausmauer am Friedberger Berg geworfen. Durch die Flüssigkeit entstand laut Polizei ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Denn der in der Flasche enthaltene Alkohol verfärbte die Mauer, weshalb mit Reinigungskosten zu rechnen ist.

Flasche in Friedberg geworfen: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise auf den Unbekannten, der seine Tat zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr beging, nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

