vor 34 Min.

Unbekannter zerkratzt Auto

Als sie ihr Auto abstellt, ist noch alles in Ordnung, bei ihrer Rückkehr bemerkt eine 21-Jährige aber: Ein Unbekannter hat Kratzer hinterlassen.

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 7 Uhr und 15.30 Uhr einen am Kindergarten an der Ambérieustraße geparkten schwarzen Opel beschädigt. Die Polizei Friedberg meldet, dass der Lack mit einem spitzen Gegenstand mutwillig beschädigt worden sei. Hierbei handelt es sich um zwei tiefe Kratzer an der linken Fahrzeugseite.

Polizei bittet um Hinweise bei Sachbeschädigung

Der Schaden soll mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden sein. Die Schadenssumme liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)

