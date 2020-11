vor 16 Min.

Unbekannter zerkratzt Mercedes in Dasing-Wessiszell

Nachdem ein 22-Jähriger seinen Mercedes tags zuvor in Dasing-Wessiszell abgestellt hatte, erlebte er, als er wiederkam, eine böse Überraschung.

Ein Unbekannter hat einen in Dasing-Wessiszell geparkten Mercedes mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Besitzer des schwarzen Pkw, ein 22-Jähriger, hatte den Wagen am Montag gegen 17 Uhr in der Kreuzstraße abgestellt und 24 Stunden später den Schaden entdeckt.

Zerkratzter Mercedes in Dasing-Wessiszell: Polizei sucht nach Zeugen

Dieser erstreckte sich laut Polizei auf die gesamte Länge des Fahrzeugs und wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (pos)

