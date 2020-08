vor 57 Min.

Unbekannter zerkratzt Türe an in Friedberg geparktem Opel

In Friedberg zerkratzt ein Unbekannter eine Autotür. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einen Kratzer fügte ein Unbekannter einer Autotür an einem Supermarktparkplatz in der Augsburger Straße in Friedberg zu. Der beschädigte rote Opel Mokka war am Donnerstag zwischen 19.45 und 20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Durch den Kratzer an der Beifahrertüre entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Zerkratzte Autotür in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

