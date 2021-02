11:08 Uhr

Unbekannter zerkratzt drei Autos in Wulfertshausen

1500 Euro Schaden richtet ein Unbekannter in Wulfertshausen an. Er zerkratzte drei Autos im Oberen Dorfweg.

In der Zeit von Mittwoch bis Sonntag beschädigte ein unbekannter Täter drei Fahrzeuge im Oberen Dorfweg in Wulfertshausen. Die Pkw der Marke, Fiat (rot), Opel (silber), VW Caddy (braun), standen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Täter zerkratzte die auf den Gehweg zugewandten Seiten der Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Dadurch entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

