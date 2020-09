11:26 Uhr

Unbekannter zerkratzt ein geparktes Auto in Friedberg

Die Polizei ermittelt nach einer Sachbeschädigung in Friedberg.

Der Vorfall ereignete sich am Friedlweg in Friedberg. Wer hat etwas beobachtet?

In der Zeit von Sonntag um 17 Uhr bis Montag um 15 Uhr, wurde ein im Friedlweg in Friedberg geparkter blauer VW Polo beschädigt. Der unbekannte Täter zerkratzte die Heckklappe des Fahrzeugs. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Themen folgen