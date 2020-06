vor 1 Min.

Unbekannter zerkratzt gelben VW in Kissing

In Kissing zerkratzte ein Unbekannter einen am Auensee geparkten VW. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Den Lack eines gelben, am Kissinger Auensee abgestellten VW zerkratzte ein Unbekannter am Dienstagnachmittag. Der Täter richtete nach Angaben der Friedberger Polizei einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro an.

Zerkratztes Auto in Kissing: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

