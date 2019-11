10:00 Uhr

Unbekannter zerkratzt geparktes Auto Mering

Ein Unbekannter hat in Mering St. Afra ein geparktes Auto verkratzt.

1500 Schaden richtet ein Unbekannter in Mering an, als er ein Auto in der Ohmstraße zerkratzt.

Ein Unbekannter hat in Mering St. Afra 1500 Euro Sachschaden verursacht, als er ein geparktes Auto zerkratzte. Der Wagen, ein blauer Dacia, war laut Polizei auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ohmstraße abgestellt. Zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, machte sich der Täter auf der rechten Fahrzeugseite am Lack zu schaffen. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise auf den Täter unter 0821/3231710 entgegen. (FA)

