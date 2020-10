vor 50 Min.

Unbekannter zerkratzt geparktes Auto in Mering

Die Friedberger Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter in Mering ein Auto zerkratze.

Mutwillig beschädigte ein noch unbekannter Täter in Nacht von Sonntag auf Montag den Lack eines in der Eichendorffstraße in Mering geparkten Audi. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

