vor 22 Min.

Unbekannter zerkratzt in Friedberg vorsätzlich Autolack

Lack zerkratzt: In Friedberg hat ein Unbekannter 200 Euro Schaden an einem BMW verursacht.

Auto abgestellt und am nächsten Morgen zerkratzt vorgefunden: So ging es einem Mann aus Friedberg jetzt bei seinem BMW.

Ein 56-Jähriger hatte seinen blauen BMW zuletzt in der Engelschalkstraße in Friedberg abgestellt. Als er am Dienstag gegen 6.15 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, hatte ein Unbekannter den Lack an der linken Fahrzeugseite mutwillig zerkratzt und einen Sachschaden von 200 Euro hinterlassen.

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

Themen Folgen