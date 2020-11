11:34 Uhr

Unbekannter zerschneidet Weidezaun in Merching-Hochdorf

Ein Unbekannter zerschneidet einen Weidezaun in Merching-Hochdorf.

Ein Unbekannter zerschneidet einen Weidezaun in Merching-Hochdorf. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Den Weidezaun einer Pferdekoppel in Merching-Hochdorf zerschnitt ein Unbekannter vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Einen Schaden von etwa 100 Euro stellte die Polizei an mehreren Stellen des Zaunes fest.

Unbekannter zerschneidet Zaun in Merching-Hochdorf: Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

