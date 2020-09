11:27 Uhr

Unbekannter zersticht Reifen an Auto in Kissing

Ein Unbekannter zerkratzt in Kissing die Motorhaube eines Autos. Zudem sticht er drei Reifen auf. Nun sucht ihn die Polizei.

Am Sonntag in der Zeit von 3.30 bis 12 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen in der Ottmaringer Straße in Kissing abgestellten silberfarbenen BMW. An dem Auto wurden nach Angaben der Polizei die Motorhaube zerkratzt und drei Reifen aufgestochen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710, entgegen. (schr-)

