13:34 Uhr

Unbekannter zersticht drei Reifen eines Audi

Drei Reifen zerstach ein Unbekannter in Kissing.

Eine böse Überraschung erlebt der Besitzer eines weißen Audi in Kissing. Ein Unbekannter zersticht drei Reifen des Fahrzeugs. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Zeit vom 15. bis 29. Januar hat ein unbekannter Täter einen in der Schulstraße geparkten weißen Audi Q2 beschädigt. An dem Fahrzeug wurden laut Polizei drei Reifen zerstochen.

Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Themen folgen