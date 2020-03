10:31 Uhr

Unbekannter zersticht zwei Reifen in St. Afra

In Mering-St. Afra zerstach ein Unbekannter zwei Autoreifen. Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen.

In Mering-St. Afra beschädigte ein Unbekannter Auto. Der Schaden liegt laut Polizei Friedberg bei etwa 150 Euro.

Ein Unbekannter zerstach zwischen Sonntagabend und Montagmorgen zwei Reifen eines am Marienplatz in Mering-St. Afra geparkten grauen Honda. Der Täter verursachte dabei nach Angaben der Polizei Friedberg einen Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

