vor 48 Min.

Unfälle aus Unachtsamkeit

Mehrere Unfälle meldet die Polizei Friedberg. Was war passiert?

Kissing

Ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah am Samstag gegen 10.40 Uhr ein 50-jähriger Motorrad-Fahrer, als er in Kissing von der Münchner Straße (B 2) nach links in ein Tankstellengelände abbiegen wollte. Dabei stieß er mit dem Pkw eines 49-Jährigen zusammen. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall leicht am linken Oberschenkel und an der Hand verletzt und ins Krankenhaus Friedberg gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 15 000 Euro.

Steinach

Ein weiterer Unfall ereignete sich knapp zwei Stunden später in Steinach. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer wollte links in die B 2 einbiegen und missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugs, das von einer 35-Jährigen gesteuert wurde. Die Höhe des Sachschadens beträgt 8000 Euro.

Dasing

Bereits am Freitag gegen 19.10 Uhr bog eine Pkw-Fahrerin an der Autobahnanschlusstelle Dasing West (Höbstl) nach rechts in die B 300 Richtung Friedberg ein, ohne auf die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw-Fahrers zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Beifahrerin des vorfahrtsberechtigten Pkw leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von . 20 000 Euro.

Derching

Außerdem gab es einen schlimmen Unfall auf der AIC 25 bei Derching. Mehr dazu hier.

