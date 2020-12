10:40 Uhr

Unfall: 19-jährige Autofahrerin erfasst zehnjährigen Radfahrer

Als der Zehnjährige mit seinem Rad den Kreisverkehr nach der Bahnbrücke in der Münchner Straße in Friedberg quert, wird sein Fahrrad von einem Auto erfasst.

Ein Zehnjähriger wurde am Montag gegen 7.50 Uhr von einem Auto angefahren. Der Schüler war in der Münchner Straße in Friedberg mit dem Fahrrad unterwegs.

Zehnjähriger stürzt, bleibt aber unverletzt

Nach der Bahnbrücke querte der Zehnjährige den Kreisverkehr von rechts in östlicher Fahrtrichtung. Dabei befuhr er den Fahrradüberweg am Kreisverkehr.

Eine 19-jährige erfasste laut Polizei mit der Front ihres Opel Corsa das Fahrrad des Jungen. Dieser stürzte, verletzte sich aber nicht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. (AZ)

