Unfall: 45-Jährige übersieht 18-Jährigen und stößt mit ihm zusammen

Eine Frau steht in Merching an der Ampel. Der Fahrer vor ihr biegt nach rechts ab, weshalb sie an ihm vorbeifährt. Dabei übersieht sie einen 18-Jährigen.

Beim Überholen hat eine Frau in Merching einen 18-jährigen Autofahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen, als die 45-Jährige auf der Hauptstraße Richtung B2 unterwegs war und aufgrund einer roten Ampel an der Einmündung zur Kirchstraße hinter einem Pkw stehen blieb.

Unfall in Merching: Frau übersieht 18-jährigen Fahrer

Unterdessen bog ein 18-Jähriger mit seinem Opel von der Kirchstraße nach links in die Hauptstraße ein. Als die Ampel der 45-jährigen VW-Fahrerin grün wurde, bog der Pkw vor ihr nach rechts in die Kirchstraße ein. Die 45-Jährige hinter ihm wollte links an ihrem Vordermann vorbeifahren, übersah dabei laut Polizei jedoch den Opel, der gerade von der Kirchstraße nach links in die Hauptstraße eingebogen war.

Unfall in Merching: Schaden beträgt etwa 8000 Euro

Die beiden Autos kollidierten, dabei wurde jeweils die linke Fahrzeugseite beschädigt. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. (pos)

