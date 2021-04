Unfall: Jugendlicher Radfahrer nimmt Porsche die Vorfahrt

Mit seinem Fahrrad fährt ein 15-Jähriger in Wulfertshausen die Hochbergstraße hoch. An der Kreuzung mit dem Amselweg kommt es zum Unfall mit einem Porschefahrerin.

Auf der Hochbergstraße fuhr am Sonntag gegen 13.45 Uhr ein Jugendlicher bergauf. An der Kreuzung mit dem Amselweg kam eine Porsche-Fahrerin, die von links in die Hochbergstraße fuhr. Die 54-Jährige hatte Vorfahrt, die der 15-jährige Junge laut Polizei missachtete.

Leichte Verletzungen und Sachschaden in Wulfertshausen

Auto und Radfahrer stießen zusammen, der Jugendliche stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Friedberger Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt in etwa bei 1000 Euro. (AZ)

