Unfall: Straße über die Staustufe mehrere Stunden gesperrt

Ausgerechnet im Berufsverkehr war am Mittwoch die Straße von Königsbrunn nach Mering im Bereich der Lechstaustufe 23 stundenlang gesperrt. Was war passiert?

Von Ute Krogull

Gleich drei Autos waren am Mittwochnachmittag in einen Unfall auf der Straße von Königsbrunn nach Mering verwickelt. Um 17.15 Uhr fuhr ein Mercedes-Fahrer von Königsbrunn Richtung Mering. Auf Höhe der Lechstaustufe kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, meldet die Polizei Friedberg. Hierbei kollidierte er zunächst mit einem Transporter und dann mit einem VW Polo. Danach rutschte das Fahrzeug in eine Böschung.

Feuerwehr kümmerte sich um Bergung zwischen Königsbrunn und Mering

Glücklicherweise wurden alle Unfallbeteiligten nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand aber erheblicher Sachschaden. Feuerwehr und Abschleppdienste kümmerten sich um die Bergung der Fahrzeuge. Die Staatsstraße musste für zwei Stunden gesperrt werden und es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.

