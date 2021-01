vor 47 Min.

Unfall: Toyota-Fahrer rammt Smart und fährt davon

Aufmerksam reagiert ein Zeuge, der eine Unfallflucht in Kissing beobachtet. Die Polizei sucht nach weiteren Beobachtern.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei eine Unfallflucht in Kissing. Am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr konnte der Mann beobachten, wie der Fahrer eines schwarzen Toyotas gegen einen in der Schulstraße geparkten Smart fuhr.

Unfallflucht in Kissing: Die Polizei sucht nach Zeugen

Der fuhr laut Polizei einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden am grauen Pkw zu kümmern. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Der Zeuge konnte sich jedoch das Kennzeichen des Flüchtigen notieren, nun ermittelt die Polizei und sucht nach weiteren Beobachtern des Unfalls. Diese können sich unter 0821/323-1710 melden. (pos)

