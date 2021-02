vor 19 Min.

Unfall: Unbekannter verursacht 5000 Euro Schaden und flüchtet

Eine böse Überraschung erlebt ein Fahrzeugbesitzer in Friedberg. Sein geparktes Auto wird beschädigt. Die Polizei sucht den Unfallfahrer.

In der Zeit vom Mittwoch, 27. Januar, 12.30 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer laut Polizei einen im Friedlweg in Friedberg geparkten Pkw.

Der weiße Ford C-Max stand in einem Garagenhof geparkt. Der Ford wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Telefon 0821/3231710, entgegen. (AZ)

