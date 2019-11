vor 38 Min.

Unfall an der Ampel in Kissing: Wer ist schuld?

Wer hat einen Unfall an der Augsburger Straße in Kissing beobachtet?

Bei beiden Beteiligten machen unterschiedliche Angaben. Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, de sich am Freitag an einer Ampel in der Augsburger Straße in Kissing ereignete. Beide Fahrzeuge mussten bei Rotlicht warten, wobei es zum Kontakt zwischen der Heckstoßstange des vorderen Fahrzeugs und der Frontstoßstange des dahinter wartenden kam. Beide Fahrzeuglenker machten unterschiedliche Angaben. Die hintere Fahrzeuglenkerin gab an, dass sie den Vordermann noch durch Hupen und Aufblinken auf das Zurückrollen aufmerksam machen wollte, ehe es zum Anprall gekommen ist. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 0821/323-1710.

