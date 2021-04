Unfall an der Auffahrt zur AIC25

Auffahrunfall an der Auffahrt zur AIC25 zwischen Stätzling und Derching: Ein Autofahrer hatte zu spät gemerkt, dass die Frau vor ihm bremste.

An der Auffahrtsschleife zur AIC25 von der Derchinger Straße aus kam es am Dienstag zu einem Auffahrunfall. Dabei trug eine Skoda-Fahrerin leichte Verletzungen davon. Nach Angaben der Polizei Friedberg musste die 42-Jährige gegen 13.45 Uhr an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten.

Bremsen an der Einmündung zur AIC25 zu spät bemerkt

Das bemerkte der Fahrer des Kleintransporters hinter ihr zu spät. Der 44-Jährige fuhr der Frau auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von 4400 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: