vor 25 Min.

Unfall auf B17: Drei Todesopfer stammen aus dem Stadtgebiet Friedberg

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B17 sind am Mittwochnachmittag zwischen Kinsau und Denklingen vier Menschen ums Leben gekommen. Ihr Wagen geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug.

Drei der vier Todesopfer des schrecklichen Unfalls auf der B17 im Landkreis Landsberg stammen aus dem Stadtgebiet Friedberg. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Unfall im Landkreis Landsberg kamen vier Menschen ums Leben. Bei den Getöteten handelt sich um eine 49-jährige Frau aus dem Stadtgebiet Friedberg, ihre beiden Töchter im Alter von 14 und 12 Jahren sowie eine 14-jährige Bekannte aus der Stadt Augsburg. Das bestätigte die Polizei Landsberg auf Nachfrage unserer Redaktion.

Frau und Mädchen aus dem Raum Friedberg sterben bei Autounfall

Wie berichtet, war es am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 17 von Schongau nach Landsberg im Gemeindebereich Denklingen auf Höhe Neuhof zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Pkw-Insassinnen getötet und ein Lkw-Fahrer verletzt wurden. Soweit die für die Unfallaufnahme zuständige Polizeiinspektion Landsberg bislang feststellen konnte, war die 49-jährige Fahrerin eines VW-Passat mit ihre beiden Töchter im Alter von 14 und 12 Jahren aus dem Stadtgebiet Friedberg sowie einer 14-jährige Bekannten aus Augsburg auf der B 17 in Richtung Landsberg unterwegs.

Auf Höhe Neuhof bei Kinsau kam das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn der hier dreispurigen Bundesstraße und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug.

Die Wucht des Aufpralles war so stark, dass alle vier Insassinnen des Pkw noch an der Unfallstelle starben. Der 58-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Tödlicher Unfall auf B17: Zwei Rettungshubschrauber vor Ort

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst einschließlich zweier Rettungshubschrauber waren vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam übernahm die Betreuung von Unfallbeteiligten und Zeugen. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Gutachter mit der Unterstützung der Unfallaufnahme beauftragt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: B17: Mutter, zwei Töchter und Freundin sterben

Themen folgen