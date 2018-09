vor 36 Min.

Unfall auf B2: Drei Autos haben Totalschaden

Zu einem schweren Unfall kam es auf der B2 zwischen Kissing und Mering.

Der 27-jährige Unfallverursacher erkannte laut Polizei am Freitagnachmittag zu spät, dass sich der Verkehr in Richtung Mering vor ihm zurückstaute und fuhr trotz Bremsung seinem Vordermann derart wuchtig auf, dass dessen Wagen sich um die eigene Achse drehte und in der Leitplanke landete. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Unfallverursacher in den nach Kissing fahrenden Gegenverkehr, wo er mit einem weiteren Auto zusammenstieß. Der Fahrer des Pkw, der in die Leitplanke gerutscht war, kam leicht verletzt zur Beobachtung ins Krankenhaus Friedberg. An den drei Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamtsumme von geschätzt 25000 Euro. Den 27-jährigen Unfallverursacher erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

