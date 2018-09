vor 32 Min.

Unfall auf Parkplatz von Drogeriemarkt

Die Polizei meldet einen Unfall aus Mering-St. Afra. Eine Autofahrerin war aus Versehen rückwärts gefahren.

Weil eine 89 Jahre alte Frau die Automatikschaltung ihres Autos falsch bedient hatte, kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall. Der Wagen der Frau war nach Angaben der Polizei durch das Versehen beim Rangieren rückwärts gegen die Wand eines angrenzenden Gebäudes gefahren. Dabei entstand sowohl an ihrem Fahrzeug als auch an dem Gebäude Sachschaden von 9000 Euro.

