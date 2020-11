09:35 Uhr

Unfall auf Volksfestplatz: Unbekannter Autofahrer flieht

Die Polizei sucht einen Unfallfahrer in Friedberg.

Ein Autofahrer fährt in Friedberg auf das Heck eines geparkten Fahrzeugs auf und fährt weg. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Sonntag in Friedberg ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war ein Mitsubishi auf dem Volksfestparkplatz abgestellt. Ein Autofahrer beschädigte laut Polizei das geparkte Fahrzeug am Heck und fuhr einfach weg.

Friedberg: Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer

Der Sachschaden liegt bei ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323- 1710 entgegen. (AZ)

