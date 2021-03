vor 3 Min.

Unfall auf dem Parkplatz am Weitmannsee

Am Weitmannsee in Kissing hat ein Autofahrer einen Sachschaden verursacht.

Ein 57-Jähriger will sein Auto ausparken. Dann kommt es zu Zusammenstoß. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro.

Auf dem Parkplatz am Weitmannsee in Kissing kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer wollte mit seinem PKW aus der Parklücke fahren.

3000 Euro Sachschaden bei Unfall am See

Dabei touchierte er gegen 15.40 Uhr einen anderen Wagen, meldet die Polizei Friedberg. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. (AZ)

