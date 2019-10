vor 11 Min.

Unfall auf der A8: Autobahn bei Dasing gesperrt

Unfall: Die A8 ist bei Dasing in Richtung München gesperrt.

Nach einem Unfall ist die A8 ist bei Dasing in Richtung München gesperrt. Wie lange die Sperrung besteht, ist noch nicht absehbar.

Die A8 ist bei Dasing in Richtung München gesperrt. Laut Polizei kam es an der Anschlussstelle Dasing um 19.37 Uhr zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos. Auch ein Lkw ist offenbar in den Unfall involviert. Derjenige, der den Unfall bei der Polizei gemeldet hat, sprach laut Einsatzzentrale von einem Leichtverletzten. Die Polizei kann aber noch keine Angaben zu Verletzten machen.

Aktuell sind Einsatzkräfte vor Ort. Wie lange die Autobahn an der Anschlussstelle Dasing gesperrt bleibt, ist aber noch nicht abzusehen – doch vor halb 10 werde die Unfallstelle wohl nicht so weit geräumt sein, heißt es von der Polizei. (AZ)

Themen folgen