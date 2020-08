19:26 Uhr

Unfall auf der A8 zwischen Dasing und Adelzhausen: Unfallstelle wieder geräumt

Auf der Autobahn A8 kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Wohnwagen. Die Beamten haben die Unfallstelle bereits geräumt.

Auf der Autobahn A8 zwischen Dasing und Adelzhausen ist es am Dienstag, 25. Juli um 16.16 Uhr zu einem Unfall gekommen. Am Unfall waren ein Wohnwagen und ein Auto beteiligt. Wie die Polizei mitteilte, ermittelt sie noch den genauen Unfallhergang. An den beiden Fahrzeugen und einer Außenschutzplanke entstand ein Schaden von ungefähr 40.000 Euro. Die Beamten räumten die Unfallstelle um 18 Uhr bereits wieder. (AZ)

