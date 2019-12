vor 41 Min.

Unfall auf der AIC 25: 30.000 Euro Schaden

Unfall auf der AIC 25 bei Friedberg-Stätzling: beide Autos müssen abgeschleppt werden - 30.000 Euro Schaden.

Am Montagmorgen befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes die Kreisstraße AIC 25 von Derching kommend in Richtung Friedberg. Auf Höhe Stätzling geriet er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw der Marke BMW zusammen, der von einem 23-Jährigen gelenkt wurde.

Die Feuerwehr Friedberg sperrte die Unfallstelle

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden von zusammen 30 000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn von der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg gesperrt. (FA)





