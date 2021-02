15:04 Uhr

Unfall auf der B300: Zeugen gesucht

Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise zu einem Unfall an der Einmündung der Zeppelinstraße in die B300.

Von Ute Krogull

Unfall an der B300 in Friedberg: Ein grauer Opel Astra wurde an der Einmündung der Zeppelinstraße in die B300 von einem weißen Pkw gestreift. Dabei entstand Schaden von 300 Euro. Der Fahrer des weißen Autos fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nun sucht die Polizei Friedberg Zeugen, Hinweise unter 0821/323-1710.

